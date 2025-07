In Winzeln steigt ab Donnerstag, 17. Juli, der Heimbachpokal, sechs Teams sind mit dabei. Der Gastgeber ist dabei als Vorjahressieger in der Favoritenrolle

Der Sommer ist traditionell die Zeit der Vorbereitungsturniere – eines davon startet am Donnerstag, 17. Juli, beim SV Winzeln. Insgesamt sechs Mannschaften treten an, um sich den begehrten Heimbachpokal zu sichern.

Als einziger Bezirksligist sowie amtierender Bezirkspokalsieger und Vorjahres-Champion geht der Gastgeber SV Winzeln als klarer Favorit ins Rennen. Doch auch die fünf weiteren Teams werden alles daran setzen, mit einem Erfolgserlebnis in die heiße Phase der Vorbereitung zu starten.

Gespielt wird in zwei Dreiergruppen. Die Gruppenphase ist für Donnerstag und Freitag angesetzt. Jede Partie dauert 2 mal 25 Minuten. Den Auftakt macht am Donnerstag um 18 Uhr die Begegnung zwischen der SpVgg Schiltach und der SGM Fluorn I/Winzeln II. Für das neue Trainerduo Thomas Deusch und Daniel Heizmann ist es das erste Spiel.

Gruppenspiele bis Freitagabend

Die dritte Mannschaft in Gruppe 1 ist der SV Waldmössingen (Kreisliga A), der am Donnerstag um 20 Uhr gegen Schiltach ins Turnier einsteigt. Den Abschluss der Gruppe bildet das Spiel zwischen der SGM Fluorn I/Winzeln II und Waldmössingen am Freitag, 18. Juli, um 19 Uhr.

In Gruppe 2 treffen der SV Winzeln, die SGM Aichhalden/Rötenberg I und der SC Kaltbrunn aufeinander. Den Start macht am Donnerstag um 19 Uhr die Partie zwischen dem SV Winzeln und der SGM Aichhalden/Rötenberg. Die beiden weiteren Gruppenspiele folgen am Freitagabend.

Finale steigt am Samstag um 16.30 Uhr

Am Samstag geht es ab 12 Uhr in die K.o.-Phase. Die beiden Halbfinals bilden den Auftakt, ehe um 15.30 Uhr das Spiel um Platz drei angepfiffen wird – nach einem Einlagespiel der C-Jugenden der SGM Winzeln und der SGM Aichhalden/Rötenberg.

Das Finale ist für 16.30 Uhr angesetzt. Im Anschluss an die Siegerehrung lädt der SV Winzeln zu einem Abendprogramm mit einem Fußball-Darts-Turnier ein.

Den Abschluss der vier Tage Fußball bildet der Sonntag, 20. Juli: Ab 10 Uhr finden vier Jugendturniere statt – von den Bambini bis zur D-Jugend.