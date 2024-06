7 Das Schicksal von Rouven Laur bewegt viele Menschen in Neckarbischofsheim. Bürgermeister Thomas Seidelmann hielt eine emotionale Rede. Foto: Florian Dürr

Hunderte Menschen haben am Freitagabend in Neckarbischofsheim an einer Gedenkveranstaltung für Rouven Laur teilgenommen. Der bei einem Messerangriff getötete Polizist stammte aus der Kleinstadt, in der auch seine Eltern leben.









Ursprünglich sollte es nur eine kleine Gedenkveranstaltung für Rouven Laur in seiner Heimatstadt Neckarbischofsheim (Rhein-Neckar-Kreis) werden. Doch am Ende kamen zwischen 800 und 1000 Menschen in den Schlosspark des 4000-Einwohner-Städtchens. Sie alle einte die Trauer um den Polizisten, der vor einer Woche bei einem Messerangriff in Mannheim getötet worden war. Auch Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) und Landesjustizministerin Marion Gentges (CDU) sowie Bundestags-und Landtagsabgeordnete besuchten die Gedenkveranstaltung.