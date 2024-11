Heimatshopper in Villingen: Einsatz für erlebnisreiche Innenstadt

1 Wollen mit ihrer Stempelkartenaktion die Lust wecken, in den Läden in der Villinger Innenstadt einzukaufen (von links): Yvonne Schaumann, Silke Lopes, Kerstin Jennessen und Sabine Hauser. Auf dem Bild fehlt Tanja Broghammer. Foto: Heimatshopper

Mit einem Gewinnspiel in der Adventszeit macht die Initiative „Heimatshopper Villingen“ zum ersten Mal auf sich aufmerksam. Ziel der Organisatorinnen ist es, die Vielfalt von Handel und Gewerbe weiter zu fördern und Lust auf den Einkauf vor Ort zu wecken.









Link kopiert



Eine lebenswerte Innenstadt, die Zukunft des Einzelhandels und der Dienstleister in Villingen liegen ihnen am Herzen, gemeinsam möchten sie ein Bewusstsein bei den Kunden schaffen, in den Läden vor Ort einzukaufen. Unter dem Motto „Heimatshopper Villingen“ haben sie sich zusammengeschlossen und machen in der Adventszeit mit einem Gewinnspiel zum ersten Mal auf sich aufmerksam.