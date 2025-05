Heimatprimiz in Triberg: Viele Gläubige feiern mit Neupriester Lukas Nagel

11 Zahlreiche Mitwirkende sorgen für einen reibungslosen Ablauf der Primiz. Foto: Hans-Jürgen Kommert 11 Bilder - Fotostrecke öffnen Das hatte man in der Umgebung seit Jahrzehnten nicht erlebt: die Heimatprimiz eines Neupriesters. Und so kamen viele Gläubige in die Kirche St. Clemens, um mit Lukas Nagel zu feiern.







„Alles was lebt, verändert sich stetig. Diese Primiz ist ein Zeichen, dass die Kirche noch lebendig ist, obwohl sie vielen Herausforderungen ausgesetzt ist“, betonte Pfarrer Andreas Treuer in seiner Begrüßung. Vor Wochenfrist habe man im Münster zu Freiburg eine beeindruckende Priesterweihe erlebt, bei der man erleben konnte, wie sehr der Primiziant innerlich an seine Berufung glaube und auf Gott vertraue. „Mehr als je zuvor braucht es genau dieses Gottvertrauen“, merkte Treuer an, bevor er an Neupriester Lukas Nagel übergab.