Heimatmuseum in Niedereschach: Wechsel beim Geschichts- und Heimatverein

Ralf Siegenführ ist neuer Vorsitzender des Geschichts- und Heimatvereins Niedereschach (GHN). Bei der Hauptversammlung wurde er zum Nachfolger für Denis Fischer gewählt.
Gleich zu Beginn der Versammlung verlas die stellvertretende Vorsitzende und Schriftführerin, Irmgard Klee, ein Schreiben von Denis Fischer, der zusammen mit seiner Frau seinen Lebensmittelpunkt nach Norwegen verlegt hat. Darin bittet er darum einen Nachfolger für ihn zu finden. Er und seine Frau Sarah, die als Beisitzerin ebenfalls dem Vorstand angehört, wollen aber auch weiterhin mit dem GHN verbunden bleiben.