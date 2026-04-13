Heimatmuseum in Niedereschach: Wechsel beim Geschichts- und Heimatverein

Ralf Siegenführ ist neuer Vorsitzender des Geschichts- und Heimatvereins Niedereschach (GHN). Bei der Hauptversammlung wurde er zum Nachfolger für Denis Fischer gewählt.

Gleich zu Beginn der Versammlung verlas die stellvertretende Vorsitzende und Schriftführerin, Irmgard Klee, ein Schreiben von Denis Fischer, der zusammen mit seiner Frau seinen Lebensmittelpunkt nach Norwegen verlegt hat. Darin bittet er darum einen Nachfolger für ihn zu finden. Er und seine Frau Sarah, die als Beisitzerin ebenfalls dem Vorstand angehört, wollen aber auch weiterhin mit dem GHN verbunden bleiben.

Wahlen Ralf Siegenführ wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt, Werner Eichler als Beisitzer neu gewählt. Bestätigt wurden Beisitzerin Carla Stricker, die stellvertretende Vorsitzende Irmgard Klee und Kassierer Peter Klee.

Rückblick Im Bericht von Schriftführerin Irmgard Klee wurde deutlich, dass im Heimatmuseum im abgelaufenen Jahr sehr viel geboten wurde. Nicht mehr wegzudenken sei das stets gut besuchte Museumscafé. Ein großer Erfolg war auch die Teilnahme am internationalen Museumstag. Gut besucht waren die Veranstaltungen, angefangen von Lesungen und Vorträgen über Afghanistan bis hin zu handwerklichen Goldschmiedevorführungen. Viel zu tun gab es zudem bei den Arbeitseinsätzen im und rund um das Museum.

Fischbacher Kirchturmuhr

Ortsvorsteher Voll des Lobes war Ortsvorsteher Thomas Bantle. Er freute sich über die kürzlich vor dem Museum neu platzierte und nun Dank Alfred Schwer mit Schindeln kunstvoll überdachte, erinnerungsträchtige alte Fischbacher Kirchturmuhr.

Volksliedersingen Gefreut haben sich alle Versammlungsteilnehmer über das Angebot von Ludwig Lipp, der wie früher schon der Fall, künftig zusammen mit seinem musikalischen Partner, Werner Kraus, wieder Volksliedersingen im Museum anbieten werde. Man würde sich freuen, wenn an diesen Terminen auch „jüngere Menschen“ mit dabei wären.

Unsere Empfehlung für Sie Sinkinger Taubenmarkt Deshalb tritt Claus Zoch als Vorsitzender zurück Ralf Siegenführ ist neuer Vorsitzender des Vereins Sinkinger Taubenmarkt. Bei der Hauptversammlung wurde er zum Nachfolger von Claus Zoch gewählt.

Vorsitzender Der neue Vorsitzende, Ralf Siegenführ, der seit zehn Jahren in Fischbach wohnt, stellte sich in kurzen Worten vor. Er strebt im Museum einige bauliche Veränderungen an, möchte zu den im Museum zu sehenden Ausstellungsgegenständen noch mehr textlich erläuternde Hintergründe anbringen und zudem intensive Nachwuchswerbung betreiben, um so die Zukunft des Vereins und des Museums sichern.

Heimatmuseum

Öffnungszeiten

Künftig wird das Heimatmuseum abgesehen von zuvor terminlich vereinbarten Sonderöffnungen und Führungen nicht mehr wie bisher jeden ersten Sonntag, sondern jeden zweiten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr geöffnet sein.