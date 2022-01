2 Urban Frieß in jungen Jahren in den Räumen der Peter Uhrenfabrik. Foto: Frieß

Mit einer Schatzkiste verbindet man normalerweise eine Holzkiste in Piratenart mit Gold, Schmuck und Edelsteinen als Inhalt. Aber dass sich ein Altmetallcontainer auf dem Wertstoffhof in Niedereschach als Schatztruhe herausstellt, ist einem Riesenzufall zu verdanken.















Link kopiert

Niedereschach - Urban Frieß, er ist den älteren Einwohnern wohlbekannt als letzter Meister der Fabrik "Peter-Uhren", war gerade dabei, Metallteile zu entsorgen, als ihm in diesem Container Wecker und Uhrwerke auffielen. Als ehemaliger Uhrmacher war sein Interesse geweckt und mit Erlaubnis der Wertstoffhofaufsicht fischte er einige Exemplare heraus. Und tatsächlich handelte es sich um ältere Muster aus der Niedereschacher Uhrenfabrikation Peter.

1914 hatte Andreas Peter aus Rottweil die Konkursmasse der Firma Wilhelm-Jerger-Uhren aufgekauft und bis 1984 in der gleichen Fabrik in Niedereschach Wecker und andere Uhren produziert. Mit dem Konkurs der Peter-Uhren endete auch die Beschäftigung von Urban Frieß in diesem Betrieb. Was ihm blieb, war sein enormes Fachwissen.

Museumsleiter ist begeistert

Als Urban Frieß die Bedeutung seiner Funde aus dem Container erkannt hatte, wandte er sich an den Leiter des Lebensspuren-Heimatmuseums, Hans Otto Wagner, und fragte nach, ob Interesse daran bestehen würde. Da das Museum bisher nur auf die Jerger-Uhren des Neffen von Wilhelm Jerger, Alfred Jerger, konzentriert war und aus diesem Fundus schon eine umfangreiche Sammlung an Weckern und Dokumenten besaß, war dies eine günstige Gelegenheit, die Exponate mit Peter-Uhren zu vervollständigen. Was Wagner zudem sehr interessierte, war das Wissen und die Erlebnisse von Urban Frieß festzuhalten. Es ist immer schwieriger, Zeitzeugen zu finden, die noch direkt aus ihren Erfahrungen berichten können. Dieses Wissen zu archivieren gehört laut Wagner ebenso zu einem Museum wie das Bewahren von Gegenständen. "Und das Wissen ist ein sehr vergängliches Archiv", so Wagner. Deshalb folgte eine Begegnung mit Urban Frieß und dessen Bruder Hermann Frieß – und es brauchte nicht lange, bis deren Erfahrungen "sprudelten".

Nach dem Öffnen der Rückwand wird es interessant

Die Unterhaltung war sehr kurzweilig, aber der eigentliche Schatz war ein Wecker, den selbst der ehemalige Meister von Peter in Erstaunen versetzte. Äußerlich schien es ein einfacher Glockenwecker mit dem Logo von Wilhelm Jerger auf dem Zifferblatt zu sein. Interessant wurde es erst, als Urban Frieß die Rückwand geöffnet hatte und auf der Platine neben dem Peter-Logo noch das Jerger-Logo stand. Das bedeutete, dass Peter noch eine Zeit lang Werke aus der Jerger-Produktion verwendete, aber sie zusätzlich noch mit seinem eigenen Logo versah. Dieses außergewöhnliche Detail ist ein interessantes Zeugnis aus der Übernahmezeit nach 1914. "Das Museum ist auf solche Informationen und auch Objekte angewiesen, wenn es sich als Archiv und Präsentationsraum für die Lebensspuren der Gemeinde und ihrer Bürger verstehen soll", betont Wagner.

Auf Mithilfe der Bevölkerung angewiesen

In diesem Sinn hat er den Inhalt und die Didaktik aufgebaut. Und das Beispiel von Urban Frieß zeigt, wie sehr das Museum auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen ist. Um den Bereich Peter-Uhren als Teil der Niedereschacher Ortsgeschichte auszubauen, wäre es deswegen schön, wenn es in den Haushalten noch das eine oder andere Exemplar von Peter zu finden gäbe. Aber auch persönliche Bilder, eigene Erlebnisse oder überliefertes Wissen sind gefragt. Viele Dinge sind, wie das Beispiel zeigt, schon in den Container gelangt, weil der Besitzer mit dem alten "Gelump" nichts mehr anzufangen wusste. Und nicht immer kommt wie bei Urban Frieß der Zufall zu Hilfe.

Info: Kontakt

Für Hinweise oder Übergaben ist das Museum deswegen dankbar. Es ist unter Telefon 0152/34 24 82 30 oder daydream-orga@web.de zu erreichen.