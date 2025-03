Zur Mitgliederversammlung des Heimat- und Museumsvereins Dornstetten, Glatten, Schopfloch und Waldachtal, über die der Verein in einer Mitteilung berichtet, begrüßte Vorsitzender Andreas Ammer mehr als 30 Personen im historischen Ambiente des Museums.

Ammer präsentierte zunächst die wesentlichen Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr. Mit zahlreichen Bildern rief er die Sonderausstellung „Post“, die Mitwirkung an der 300-Jahr-Feier in Edelweiler und den Einsatz mit der Mostpresse beim Dornstetter Kirchplatzfest in Erinnerung. Ein weiterer Höhepunkt des Vereinslebens war der zusammen mit dem Gartenbauverein Dornstetten unternommene Halbtagesausflug zum Morlokhof in Mitteltal und zur Glashütte in Buhlbach mit anschließendem gemeinsamen Essen.

Schatzmeister Jochen Kaiser verkündete für das Jahr 2024 ein positives wirtschaftliches Ergebnis und eine Zunahme der Vereinsmitglieder. Nachdem auch die Kassenprüfer nur Gutes bekannt gegeben hatten, erfolgte die Entlastung des gesamten Vorstands ohne Gegenstimmen.

Ohne Gegenstimmen

Da sich Vorstand und Kassenprüfer zur Wiederwahl stellten, war es für Wahlleiter Joachim Kumm ein Leichtes, die Wahlen zu leiten. Weitere Vorschläge gab es nicht, der Vorstand sowie die Kassenprüfer Ottmar Girrbach und Rolf Weiß wurden ohne Gegenstimmen für drei Jahre bestätigt.

Der wiedergewählte Vorsitzende Andreas Ammer erläuterte, welche Aktivitäten in diesem Jahr geplant sind.

Zwei Sonderausstellungen

Er berichtete über die Vorbereitung der Sonderausstellung zur Gemeindereform vor 50 Jahren, bei der sich die Gemeinden Aach und Hallwangen sowie die Stadt Dornstetten zusammenschlossen. Die Sonderausstellung wird von Mitte April bis Ende Juli zu sehen sein.

Von August bis Mitte September wird die Ausstellung „Kunst und Kultur“ stattfinden. Zum 100-jährigen Bestehen der Sportgemeinschaft Dornstetten einschließlich deren Vorgänger-Organisationen ist eine Sonderausstellung von Ende September bis Anfang November geplant.

Bei Umzügen dabei

An den Festumzügen „300 Jahre Kälberbronn“ und „950 Jahre Hallwangen“ wird sich der Museumsverein beteiligen. Am 20. September wird wieder ein Halbtagesausflug stattfinden. Ziel ist diesmal die Ausstellung im Nationalparkzentrum und anschließend eine wehrgeschichtliche Führung auf der Hornisgrinde.

Abgerundet wurde die Mitgliederversammlung durch den Vortrag „Dornstetten – Geschichte und Wasser“ von Ernst Ammer. In dem kurzweiligen Vortrag zeigte Ernst Ammer die Wasserversorgung der Stadt Dornstetten von der ersten Wasserleitung aus Teucheln bis zur heutigen Wasserversorgung auf. Interessant waren auch die Übersetzungen historischer Dokumente über die Regelungen zur Wasserentnahme für die Wiesenwässerung. Anhand von Karten und historischen Bildern der Brunnen und dem Verlauf der Wasserversorgung wurde deutlich, wie wichtig die Wasserversorgung früher war und heute noch ist.

Dank an Unterstützer

Der Vorsitzende dankte Ernst Ammer für den interessanten und lehrreichen Vortrag und überreichte ein Präsent.

Zum Schluss dankte Andreas Ammer für das zahlreiche Erscheinen, dem Museums-Team für den Einsatz während der Öffnungszeiten, dem Narrenverein Dornstetter Drillerhansele für die Überlassung von Kostümen sowie dem Gartenbauverein Dornstetten und dem Verein Historischer Bergbau Hallwangen für die gute Zusammenarbeit.