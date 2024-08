Heimatmuseum Ebingen: Wo einst der Schultes thronte

1 Ein Prachtstück: der „Präsidialtisch“ im Heimatmuseum. Foto: Karina Eyrich

Das Heimatmuseum Ebingen besitzt Exponate, die es verdienen, als „Schätze“ bezeichnet zu werden – aber die wenigsten Ebinger kennen sie. Der Schwarzwälder Bote stellt in den kommenden Wochen einige vor. Den Anfang macht der „Präsidialtisch“.









Ein Großbrand im Herzen Ebingens hatte am 6. Januar 1911 einen ganzen Häuserblock eingeebnet – zehn Häuser in der oberen Marktstraße lagen in Schutt und Asche; auch ein Todesopfer war zu beklagen. Die Trauer war groß – aber nicht so groß, dass nicht schon am 10. Januar im Stadtrat angefragt worden wäre, darüber nachzudenken, ob die verbrannte Erde nicht der geeignete Standort für ein Rathaus sei. Im April 1911 beschloss der Gemeinderat, einen Architekturwettbewerb zu veranstalten, im November erhielt der Paul-Bonatz-Assistenten Martin Ellsässer den ersten Preis, und in den Jahren 1912 und 1913 wurde nach seinen modifizierten Plänen das neue Rathaus errichtet.