Heimatmuseum Ebingen: Weihnachts- und Winterausstellung öffnet wieder

Das Ebinger Heimatmuseum zeigt parallel zum Weihnachtsmarkt am Sonntag, 14. Dezember, seine Weihnachts- und Wintersammlung.
Rechtzeitig zum „Ebinger Weihnachtszauber 2025“ am Wochenende des dritten Advent zeigt das Ebinger Heimatmuseum ab Sonntag, 14. Dezember, von 14 bis 17 Uhr wieder Teile aus seiner Winter- und Weihnachtssammlung. Bereits im Eingang stehen alte Skier und Schlitten, mit denen mutige Kerle vor 100 Jahren den Hang von Meßstetten nach Ebingen – wohlgemerkt ohne feste Bindungen oder Helme – hinabstürzten. Anders als heutzutage war Schnee fester Bestandteil der Weihnachtszeit in Albstadt.