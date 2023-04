1 Vorsitzender Volker Effinger (links) und Kassierer Bernd Vollmer sind stolz auf die Trachten als Permanent-Ausstellung. Ganz besonders gefallen ihnen die Trachten der Kinder. Foto: Schimkat

Werden die Exponate des Heimatmuseums bald nur noch digital gezeigt? Ein entsprechender Vorschlag kam in der jüngsten Gemeinderatssitzung zur Sprache. Die Gesellschaft für Altertums- und Brauchtumspflege sieht dies skeptisch.









Der Verein Gesellschaft für Altertums- und Brauchtumspflege hatte am vergangenen Wochenende seinen traditionellen Ostermarkt in den Räumen des Heimatmuseums und zeigte sich mit der Anzahl der Besucher, die trotz Regens mit ihren Kindern kamen, sehr zufrieden. Im Gespräch mit dem Vorsitzenden Volker Effinger und Kassierer Bernd Vollmer kommt die heutige Situation des Heimatmuseums und des Vereins zur Sprache.

„Wir haben 100 Mitglieder, circa 20 von ihnen helfen uns bei Ausstellungen oder Märkten“, erklärt Effinger. Zum Vorstand gehören noch Andreas Fanelli, stellvertretender Vorsitzender, Sven Ludwig, Schriftführer, und Elke Pietris, Protokollführerin.

Museum besteht seit 1982

Die Gesellschaft für Altertums- und Brauchtumspflege wurde 1976 gegründet. Klaus Barczaitis war der erste Vorsitzende. Da der Verein sich an den Ausgrabungen des römischen Gutshofs in Überauchen beteiligte, kam er zu dem Entschluss, ein Heimatmuseum in den jetzigen Räumen zu gründen. Das war 1982. Im Erdgeschoss wurden Exponate in vier Räumen plus dem Foyer ausgestellt. Neben Ausgrabungsstücken wurden Trachten, Arbeitsgeräte der Bauern, ein Bett – die Matratze ist noch mit Stroh gefüllt – und vieles mehr permanent ausgestellt.

Treffpunkt der Frauen

„Im Keller haben wir den Vereinsraum, Küche und Backraum“, ergänzt Vollmer. Im Keller trafen sich lange die Frauen zum „’s Licht goa“ im Winter zum Stricken und Häkeln, es gab Krippenausstellungen, das Komitee der Deutsch-Französischen Gesellschaft veranstaltet einmal im Jahr den Beaujolais-Abend, dazu gab es immer wieder Sonderausstellungen wie im Herbst den Handwerkermarkt, bei dem altes Handwerk vorgestellt wird, sowie den Adventsmarkt vor Weihnachten.

An jedem zweiten Sonntag im Monat ist das Museum von 10 bis 17 Uhr geöffnet, zudem gebe es Sonderöffnungen.

Gedankenspiele im Gemeinderat

In der jüngsten Gemeinderatsitzung wurde darüber diskutiert, das Heimatmuseum, das unter Denkmalschutz steht, zu sanieren und die Wohnungen im Obergeschoss, wo zurzeit Flüchtlinge wohnen, auszubauen. Auch kam zur Sprache, dem Museum zwei Räume wegzunehmen, um darin Büros oder Ähnliches einzurichten. Die Exponate sollten vor allem digital gezeigt werden.

Effinger und Vollmer machen keinen glücklichen Eindruck. „Wir machen uns Gedanken, wie das funktionieren könnte. Das Museum sollte attraktiv bleiben. Wir müssten viele Exponate der Dauerausstellung ausräumen und digital zeigen“, erklären Effinger und Vollmer und wollen sich nicht weiter über die Pläne des Rathauses äußern.

Zukunft des Vereins ungewiss

Was den Verein angehe, sei die Zukunft auch ungewiss, da junge Leute nicht nachkommen. „Wir wollen das Heimatmuseum schon erhalten und weitermachen, so gut es geht. Es wäre schade, wenn das nicht mehr möglich wäre, es hat ja auch schon Tradition“, betonen Effinger und Vollmer.