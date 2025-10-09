Heimatmuseum Beihingen: „Rallye“ bietet neuen Blick auf Exponate

Mit einem Kirbe-Fest endete die Saison im Beihinger Heimatmuseum. Neben Kuchen aus dem Backhaus gab es auch erstmals eine „Museums-Rallye“ für die Besucher.
Während der erste Sonntag im Monat Oktober herbstlich und verregnet startete, liefen im Beihinger Backhaus bereits die Vorbereitungen auf Hochtouren. Mit dem letzten Aktionstag in dieser Saison wurde im Heimatmuseum Kirbe gefeiert. Und dafür wurde nebenan unter der Regie von Siegfried Brenner fleißig gebacken: Der Duft von frischem Apfel- und Zwetschgenberda sowie Kartoffelkuchen und Brot zog bereits früh erste Abholer für frisches Backwerk an.