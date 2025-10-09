Heimatmuseum Beihingen: „Rallye“ bietet neuen Blick auf Exponate

Mit einem Kirbe-Fest endete die Saison im Beihinger Heimatmuseum. Neben Kuchen aus dem Backhaus gab es auch erstmals eine „Museums-Rallye“ für die Besucher.

Während der erste Sonntag im Monat Oktober herbstlich und verregnet startete, liefen im Beihinger Backhaus bereits die Vorbereitungen auf Hochtouren. Mit dem letzten Aktionstag in dieser Saison wurde im Heimatmuseum Kirbe gefeiert. Und dafür wurde nebenan unter der Regie von Siegfried Brenner fleißig gebacken: Der Duft von frischem Apfel- und Zwetschgenberda sowie Kartoffelkuchen und Brot zog bereits früh erste Abholer für frisches Backwerk an.

Am Nachmittag wurden die leckeren Kuchen in der Scheune beim Heimatmuseum zu Kaffee angeboten. Inzwischen ließ sich auch die Sonne blicken, und die zahlreichen Gäste des Aktionstages verweilten nicht nur in der Scheune, sondern auch im Außenbereich rund um die Grillstation von Heinz Schwikowski.

Im Scheuneninneren unterhielt Heinz Bäder aus Aidlingen mit bekannten Volks- und Stimmungsliedern auf seinem Akkordeon. Für kleine und große Besucher des letzten Aktionstages hatten Doris Koch und Ulrike Arras-Braun erstmals eine „Museums-Rallye“ vorbereitet. Die Teilnehmer konnten so die historische Sammlung im Heimatmuseum und dessen Schätze auf spielerische Weise kennenzulernen.

„Bordbuch“ listet Ausstellungsstücke auf

Im Vorfeld fotografierten die beiden für das Kinderprogramm Verantwortlichen zahlreiche Gegenstände im Heimatmuseum. Daraus erstellten sie ein mit 25 Exponaten des Heimatmuseums bebildertes „Bordbuch“ für diese „Rallye“. Jeder, auch alle Erwachsenen, die sich den historischen Sammlungen auf diesem Weg näherten, erhielten am Museumseingang die mit Farbfotos gestalteten Unterlagen und begaben sich auf die Suche zu den gezeigten Exponaten.

Herauszufinden war beispielsweise was auf den Fotos zu sehen war, worum es sich bei den abgebildeten Gegenständen handelt oder was damit in früheren Zeiten gemacht wurde. Zu entdecken waren eine alte Schreibmaschine, ein Waffeleisen oder ein Schrank für Aussteuer, aber auch eine Puppenküche und vieles mehr.

Altertümliche Fotoapparate waren zu zählen, Schuhe zu finden und Stempel abzuholen. Kinder hatten gemeinsam mit ihren Eltern Spaß daran, das Heimatmuseum Beihingen auf diesem Weg mit neuen Perspektiven und aus anderen Blickwinkeln kennenzulernen und ihren Wissensschatz über ganz normale Gebrauchsgegenstände aus früheren Zeiten zu erweitern.

Markt am zweiten Advent

Das neue Angebot wurde von zahlreichen kleinen und großen Museumsbesuchern begeistert wahrgenommen. Und am Schluss dokumentierten Urkunden die erfolgreich gemeisterte „Rallye“ durch das Heimatmuseum Beihingen.

In diesem Jahr steht noch ein weiterer Termin beim Heimatmuseum an: Am zweiten Adventssonntag, 7. Dezember, findet wieder der mit einem Gottesdienst eingeläutete Adventsmarkt statt.