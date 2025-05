Nachdem der Himmel am Vormittag seine Schleusen geöffnet hatte, stand beim Vorstand des Heimat- und Geschichtsvereins kurzzeitig eine Absage des Aktionssonntags im Raum, erklärte Vorsitzender Thomas Burkhardt.

Verhindert hat dies dann die Zusage der Volkstanzgruppe Neuweiler, trotz feuchter und kühler Witterung am Nachmittag am Heimatmuseum zu tanzen. Mit fünf Tanzpaaren unter der Leitung von Marianne Noe zeigte die Gruppe „Gschnörglde“ in ihren zu Volkstänzen passenden Gewändern mehrmals jeweils drei Tänze in Folge. Die Erwachsenen-Tanzgruppe im Schwarzwaldverein Neuweiler gibt es seit rund 30 Jahren. Einmal pro Woche treffen sich die Tanzpaare und üben in geselliger Runde für ihre Auftritte. Die meisten davon kennen sich seit langem.

In ihrem Repertoire sind internationale Volkstänze mit teils eigenen Choreographien. Am Beihinger Heimatmuseum zeigten sie Volkstänze aus der Schweiz, Frankreich und Deutschland.

Kinderprogramm in der Scheune

In der Scheune hatten die beiden Erzieherinnen Doris Koch und Ulrike Arras-Braun für das Kinderprogramm Vorbereitungen getroffen. Dort konnten die jungen Gäste des Aktionstags einen Becher nach eigenen Vorstellungen gestalten und mit Watte und Kressesamen füllen.

Da aufgrund des kühlen und regnerischen Wetters nur wenige Kinder gekommen waren, werden die restlichen Kressebecher beim nächsten Aktionstag im Juni als zusätzliche Bastelaktion angeboten.

Wie an allen Aktionssonntagen wurden die Gäste von Grillmeister Klaus Schwikowski mit Roter Wurst im Weckle verwöhnt. In der Scheune lud das Angebot an hausgemachtem Kuchen zum Genießen ein. Und das Heimatmuseum lud zum Besuch der historischen Sammlung ein.

Kübelmacher kommt am 1. Juni

Beim nächsten Aktionstag, am Sonntag, 1. Juni, zwischen 14 und 18 Uhr wird der Haiterbacher Kübelmacher Knorr erwartet und die Gäste können beim Scheren von Schafen zuschauen.

Das Programm für Kinder greift das Thema „Schafe“ ebenfalls mit einer Bastelaktion auf. Das Heimatmuseum öffnet seine Türen und der Heimat- und Geschichtsverein bewirtet an der Grillstation sowie mit Kaffee und Kuchen in der Scheune.