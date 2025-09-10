Heimatmuseum Beihingen: Neue Wege beim nächsten Aktionstag

Zum Aktionstag des Heimatmuseums Beihingen hatte sich der Hufschmied Stefan Bauer angekündigt.Der Gast führte vor, wie er ein Hufeisen schmiedet.

Die Kinder hatten an diesem Sonnigen Tag Spaß beim Ponyreiten mit Sarah Kopp auf der abgesperrten Wiese gegenüber. Dort richteten auch die beiden Verantwortlichen für das Kinderprogramm, Doris Koch und Ulrike Arras-Braun, ihren Standort zum Basteln von Heften unter einem schattenspendenden Pavillonzelt ein. Das Interesse der Jüngsten war auch bei diesem Programmpunkt groß.

Etwa 30 junge Besucher des Aktionstages gestalteten unter Anleitung ein Heft aus Papier und Wolle, manche sogar zwei, laut Arras-Braun. Wie bei jedem Aktionstag wurden die Gäste bewirtet.

Zum zweiten Mal kredenzte die stellvertretende Vorsitzende, Martina Schwikowski, sommerliche Cocktails. Nachdem dieses Angebot wieder gut angenommen wurde, soll es auch im kommenden Jahr, vor allem in den wärmeren Monaten, einen Cocktailstand am sonntäglichen Aktionstag geben.

Museumsrallye soll Premiere feiern

Für die nächste Öffnung des Heimatmuseums Beihingen am ersten Sonntag im Oktober, wollen die beiden Verantwortlichen des Kinderprogramms einen neuen Weg einschlagen. Ergänzend zum Aktionstag am 5. Oktober von 14 bis 17 Uhr, der Kirbe-Feier mit Apfel- und Zwetschgenberda sowie Kartoffelkuchen aus dem Backhaus, bereiten Koch und Arras-Braun erstmals eine Museumsrallye vor.

Mit einer Bildersuche und Multiple-Choice-Fragen rund ums Heimatmuseum sind die jungen Besucher des Aktionstages, aber auch deren Eltern eingeladen, die historische Sammlung und ihre Schätze auf spielerische Weise kennenzulernen. Bereits heute freut sich das ganze Team des Heimat- und Geschichtsvereins auf zahlreiche Besucher.

Heinz Bäder wird den Oktober-Aktionstag auf seinem Akkordeon mit Volksliedern und Gesang musikalisch begleiten. „Regie“ im Backhaus führt an diesem Tag Siegfried Brenner.