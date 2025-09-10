Heimatmuseum Beihingen: Neue Wege beim nächsten Aktionstag

Zum Aktionstag des Heimatmuseums Beihingen hatte sich der Hufschmied Stefan Bauer angekündigt.Der Gast führte vor, wie er ein Hufeisen schmiedet.
Die Kinder hatten an diesem Sonnigen Tag Spaß beim Ponyreiten mit Sarah Kopp auf der abgesperrten Wiese gegenüber. Dort richteten auch die beiden Verantwortlichen für das Kinderprogramm, Doris Koch und Ulrike Arras-Braun, ihren Standort zum Basteln von Heften unter einem schattenspendenden Pavillonzelt ein. Das Interesse der Jüngsten war auch bei diesem Programmpunkt groß.