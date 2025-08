Der ortsansässige Imker Volker Raisch hatte eine Honigschleuder mitgebracht und beantwortete den Besuchern Fragen rund um die Imkerei. Neben Bienenhonig wurden am Verkaufstisch pflegende und heilende Produkte mit Honig und Propolis, wie Salben und Lippenstifte, angeboten.

Obwohl der Sommer eine Pause eingelegt hatte und die wärmenden Sonnenstrahlen fehlten, kamen zahlreiche Bewohner des örtlichen Seniorenheims, Gäste aus dem Ort und darüber hinaus sowie viele Familien zum Heimatmuseum. Wie üblich waren die Museumstüren für Besucher während des Aktionstags geöffnet.

Für die Jüngsten boten Doris Koch und Ulrike Arras-Braun wieder ein tolles Kinderprogramm mit vier unterschiedlichen Stationen an. Auf alle Teilnehmer warteten nach Absolvieren der Stationen süße Belohnungen.

Mit Steckenpferden in den Parcours

Auf Holz-Steckenpferden durften die Kinder durch einen Parcours galoppieren. Geschick war an der wassergefüllten Melkstation gefragt. An der vom Landratsamt Calw, Bereich Landwirtschaft und Naturschutz, ausgeliehenen Holzvorrichtung mit „Euter“ durfte das Melken ausprobiert und geübt werden.

Riesigen Spaß hatten die Kinder mit den unzähligen Riesen-Seifenblasen an einer weiteren Station auf dem Gelände. Wer wollte, durfte sein Geschick beim Nageln am Holzstamm unter Beweis stellen. Eingeladen waren hierzu nicht nur die Jüngsten, auch die begleitenden Eltern durften mitmachen und mit möglichst wenigen Hammerschlägen einen Nagel im Holzklotz versenken.

Einen gemütlichen Nachmittag bei musikalischer Unterhaltung erlebten die zahlreichen Gäste des Aktionstags zusammen mit den Musikfreunden Neuweiler. Zum Mitsingen luden die dargebotenen und allseits bekannten Volkslieder ein.

Nächster Aktionstag am 7. September

Der Heimat- und Geschichtsverein bewirtete seine Gäste wie gewohnt mit hausgebackenem Kuchen zum Kaffee und mit Roter Wurst vom Grill. Erstmals wurden auch trendige Cocktails angeboten. Die stellvertretende Vereinsvorsitzende Martina Schwikowski kredenzte Aperol Spritz und Hugo, letzteren auch in der alkoholfreien Variante. Dieses neue Getränkeangebot kam bei den Gästen gut an und könnte auch künftig am Aktionstag einen festen Platz finden. Auch im nächsten Monat öffnet das Heimatmuseum Beihingen dann wieder am ersten Sonntag, 7. September, von 14 bis 18 Uhr seine Pforten zum nächsten Aktionstag rund um historisches Handwerk. Für Kinder wird Ponyreiten angeboten, und im Rahmen des Kinderprogramms sollen selbst gemachte Hefte entstehen.