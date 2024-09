1 Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg Petra Olschowski ehrt Reinhold Hittinger Foto: LBW/Sandro Brezger

Der Balinger Reinhold Hittinger wurde jüngst mit der Heimatmedaille Baden-Württemberg 2024 ausgezeichnet. Im Gespräch mit unserer Redaktion spricht er über die Bedeutung des Schwäbischen Dialekts und der Rolle kleinerer Mundart-Künstler.









Link kopiert



Wer ihn kennt, kennt ihn vermutlich mit einer Gitarre in der Hand und poetischen Liedern in schwäbischen Slang. Reinhold Hittinger tritt seit Jahrzehnten auf den Mundart-Bühnen in der Region – und teilweise weit darüber hinaus – auf.