Heimatliebe-Tour von Daniel Karrais: Karrais vor Ort in Lackendorf – Verkehr, Kindergarten und Vereine im Fokus

Der FDP-Landtagsabgeordneter Daniel Karrais besuchte den Dunninger Ortsteil Lackendorf, um über verschiedene Themen zu sprechen.
Daniel Karrais besucht im Rahmen seiner Heimatliebe-Tour die Ortschaften und Gemeinden im Kreis Rottweil, um mit den Menschen vor Ort über ihre Anliegen zu sprechen. Die Termine werden gegebenenfalls vorab in den Gemeinden und in den Sozialen Medien angekündigt. Der FDP-Landtagsabgeordnete Daniel Karrais hat im Rahmen seiner Tour den Dunninger Ortsteil Lackendorf besucht. Ortsvorsteher Andreas Kramer, Mitglieder des Ortschaftsrats, Vereinsvertreter und Interessierte informierten Karrais über die Herausforderungen vor Ort. Zentrale Themen des Austauschs waren die Verkehrssituation, die Zukunft des Kindergartens und die Situation der Vereine.