Heimatkalender 2026: Die schönsten Ansichten von Bad Imnau

Das neue Jahr kann kommen: Zum vierten Mal hat Engelhard Bettendorf einen Heimatkalender mit zwölf historischen Postkarten von Bad Imnau erstellt. Wo es ihn zu haben gibt.
Zurück zu den Wurzeln hieß es diesmal bei der Auswahl der Motive. Hatte der leidenschaftliche Sammler alter Bildpostkarten in den vergangenen beiden Jahren seine Kalender unter den Schlagworten „Wirtschaften, Gasthäuser, Cafés“ (2024) und „Kurgebäude in alten Ansichten“ (2025) monothematisch konzipiert, so orientiert sich sein brandneuer Jahreskalender inhaltlich wieder mehr an dem im Jahr 2022 erschienen Erstlingswerk.