Heimatkalender 2026: Die schönsten Ansichten von Bad Imnau

Das neue Jahr kann kommen: Zum vierten Mal hat Engelhard Bettendorf einen Heimatkalender mit zwölf historischen Postkarten von Bad Imnau erstellt. Wo es ihn zu haben gibt.

Zurück zu den Wurzeln hieß es diesmal bei der Auswahl der Motive. Hatte der leidenschaftliche Sammler alter Bildpostkarten in den vergangenen beiden Jahren seine Kalender unter den Schlagworten „Wirtschaften, Gasthäuser, Cafés“ (2024) und „Kurgebäude in alten Ansichten“ (2025) monothematisch konzipiert, so orientiert sich sein brandneuer Jahreskalender inhaltlich wieder mehr an dem im Jahr 2022 erschienen Erstlingswerk.

Kalender enthält viele alte Luftaufnahmen Es heißt nämlich „Bad Imnau in alten Ansichten“ und auf den zwölf Kalenderblättern gibt es vor allem viele alte Luftaufnahmen vom idyllisch im Eyachtal gelegenen Dorf zu sehen. Damit hat der in Bittelbronn lebende aber aus Bad Imnaus stammende 68-Jährige zum ersten Mal auch die Wünsche seiner Kalenderfans berücksichtigt.

Zu den Luftaufnahmen gesellen sich aber auch interessante Motive, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden sind und beispielsweise die alte Imnauer Ortsdurchfahrt zeigen, als es noch keine Umgehungsstraße gab oder alte, längst abgerissene Gebäude.

Eine alte Grußpostkarte aus dem Verlag Pabst. Foto: Kost

Verkaufserlös dient wieder einem guten Zweck

Im August hatte Engelhard Bettendorf mit den vorbereitenden Arbeiten und der Auswahl der Motive begonnen, wieder hat den Kalender die Druckerei Mayer aus Bisingen erstellt. Und erneut fließt das Geld aus dem Verkauf des Imnauer Heimatkalenders (Stückpreis 15 Euro) in einen guten Zweck: Bettendorf stiftet das überschüssige Geld aus dem Kalenderkauf, das nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt, für die Zwecke der Imnauer Arbeitsgruppen.

Auf der Imnauer Dorfweihnacht kann man ihn haben

Zu haben ist der Kalender bei verschiedenen Vorverkaufsstellen, aber auch am heutigen Samstag, 29. November, bei der elften Bad Imnauer Dorfweihnacht. Engelhard Bettendorf wird damit von 16 bis 18 Uhr im Fürstenbau präsent sein. Am Samstag, 6. Dezember, bringt er ihn zudem zur Adventsfeier der Imnauer Senioren mit.

Der Kalender wurde in einer Auflage von 90 Stück gedruckt. Aber man muss keine Angst haben, zu kurz zu kommen. Bettendorf: „Ab einer Auflage von zehn Stück lässt er sich problemlos nachproduzieren.“

Info

Der Heimatkalender

ist in Bad Imnau in der Metzgerei Haid, im Café Arthaus, im Sprudelverkauf der Imnauer Mineralquellen oder bei Gudrun und Bernd Pfeffer in der Quellenstraße 4 (ab 10. Dezember, vorher anrufen, Telefon 07474/21 99) erhältlich. Außerdem bei Engelhard Bettendorf selbst (Bittelbronn, Auf Buchen 5, Telefon 07474/6436).