Der Narrenfahrplan steht: So läuft die Fasnet in Vöhrenbach ab.

Die Heimatgilde Frohsinn hat ihren Narrenfahrplan veröffentlicht.

Am Samstag, 8. Februar, findet ab 10 Uhr, der Kartenvorverkauf für die Kappenabende im Uhrmacherhäusle statt. Um 18 Uhr gibt es eine heilige Messe mit den Narren in der Kirche, anschließend ist Fasnet-Ausrufen angesagt. Musikalische Unterhaltung mit der Stadtkapelle folgt danach im Gasthof Ochsen. Am Samstag, 15. Februar, beginnt um 19 Uhr der Kappenabend in der Festhalle, ebenso am Sonntag, 16. Februar, dann bereits ab 18 Uhr.

Am Samstag, 22. Februar, stehen ab 10 Uhr das Haischen und der Verkaufsstart für das Narrenblättle im Haus der Heimatgilde an.

Mit Katzenmusik wird der Schmutzige Donnerstag, 27. Februar, ab 4 Uhr am Haus der Heimatgilde eingeläutet. Dort fällt um 14.30 Uhr auch der Startschuss für den Kinderumzug. Ab 20 Uhr ist Gschlärperlaufen in allen närrischen Lokalen. Der Preismaskenball findet am Samstag, 1. März, 20 Uhr, unter dem Motto „80er Jahre“ in der Festhalle statt. Am Sonntag, 2. März, ist um 15 Uhr Auftakt zu den Moritaten-Vorführungen mit den „Symbadische Senfoniker“ im „Ochsen“. Die Prämierung ist ab 18.30 Uhr geplant. Der Fasnet-Mendig-Umzug beginnt um 14.30 Uhr, Prämierung ist ab 18 Uhr. Der Kinderball ist am Dienstag, 4. März, 14 Uhr, in der Festhalle.