Heimatgeschichte Rottweils: „Waidmannsheil“ bringt den Name Rottweil in die Welt

Schreckliche Tat in Rottweil Aus Eifersucht mehrfach auf Frau eingestochen? Ehemann angeklagt

Drei Liter Blut verlor eine 42-Jährige nach mehreren Messerstichen in die Brust. Nun steht ihr Ehemann vor Gericht. So lief der erste Verhandlungstag am Landgericht.