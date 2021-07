1 Sabina Kratt und Winfried Hecht präsentieren die dritte Auflage der "Mühlen am oberesten Neckar", die so manch neue Geschichte enthält. Foto: Siegmeier Foto: Schwarzwälder Bote

Buch: Winfried Hecht stellt dritte erweiterte Auflage vor

Die Mühlen klappern bekanntlich schon lange nicht mehr an Rottweils Bach, aber das Buch des Historikers Winfried Hecht über die "Mühlen am obersten Neckar" erfreut sich großer Beliebtheit. Nun wurde bereits die dritte Auflage veröffentlicht.

Rottweil. "Wir haben die Gelegenheit genutzt, einige Abbildungen zu ergänzen und zusätzliche Informationen einzuarbeiten und zu präzisieren", erklärt Hecht bei der Buchpräsentation.

Aber woher kommen die neuen Erkenntnisse? "Es gab einige Leute, die haben sich nach Erscheinen der letzten Auflage gemeldet, weil sie noch die eine oder andere Anekdote oder Geschichte rund um die Mühlen wussten", freut sich der Autor. Dies habe man ebenfalls mit aufgenommen, da es ja gerade diese Geschichten sind, die Geschichte lebendig werden lassen.

Vor der Heiratmusste der Knechtzehn Jahre dienen

So musste der Bühlinger Mühlenknecht beispielsweise erst zehn Jahre lang dienen, bis er endlich die Müllerstochter heiraten durfte. Und so manche Mühlen-Geschichte sei auch noch nicht zu Ende geschrieben, betonte der Historiker mit Blick auf die Vögelins- oder die Johannsermühle bei der ENRW.

Hecht freut sich, dass das Interesse an den Mühlen noch immer groß ist. Ein Mühlenpfad am Neckar könnte die Vielfalt der einstigen Mühlen wieder neu ins Bewusstsein rücken. Man wird sehen, was im Zuge der Landesgartenschau alles möglich wird.

Auf 120 Seiten sind die Mühlen am obersten Neckar einst und heute ausführlich bebildert und anschaulich beschrieben. Zunächst beschreibt Hecht die Voraussetzungen für Mühlen, dann die Anfänge des Mühlentums und schließlich den Niedergang.

Im Folgenden sind dann nahezu 50 Mühlen aufgeführt, gegliedert in die Mühlen am jungen Neckar, die Rottweiler Mühlen, die Mühlen Neckar ­abwärts von Rottweil, die Mühlen in Richtung Hochalb und die Mühlen am Schwarzwaldrand. Ein umfangreiches Glossar schließt sich an. n Das Buch von Winfried Hecht "Mühlen am obersten Neckar", das Sabina Kratt umfangreich bebildert und gelayoutet hat, ist im Neckartalverlag erschienen, kostet 19,90 Euro und kann in Rottweil in der Buchhandlung Klein erworben werden.