Heimatgeschichte in Schramberg-Tennenbronn: Zu den Höfen im Gersbachtal

Heimatgeschichte in Schramberg-Tennenbronn

1 Der Seppenhof mit der zugehörigen Kapelle ist ein Wander-Highlight auf beiden Touren. Foto: Heimatverein

Ergänzend zum Vortrag des Heimathauses bietet der Schwarzwaldverein am Sonntag, 27. Oktober, eine Höfewanderung durch das Gersbachtal an.









Bei der Höfewanderung am kommenden Sonntag wird ein Mitglied des Heimathauses an markanten Schauplätzen nochmals Informationen zur Geschichte, den frühen Hofbesitzern, den Teilungen und anderem vermitteln. Es wird zwei Tourlängen geben, die große Runde startet um 8.30 Uhr und geht über rund zwölf Kilometer. Die kürzere Tour über sieben Kilometer startet eine Stunde später um 9.30 Uhr. Treffpunkt ist jeweils am Dorfweiher.