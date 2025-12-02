Heimatgeschichte in Rottweil: Gesucht wird die zündende Idee für das Stadtmuseum

Die Bürgerbeteiligung zur Gestaltung der Altertumshalle im Stadtmuseum läuft. Es gibt bereits viele Ideen und weitere sind durchaus noch erwünscht.
Die Ideen zur Neugestaltung der Altertumshalle im Stadtmuseum sind vielfältig. Vom Markt der Möglichkeiten, was man in Rottweil alles so anschauen kann, über historische Krimidinner, bis hin zu Museumsnächten und mehr reichen die Bürgervorschläge, die am Samstag beim Beteiligungsworkshop im Stadtmuseum auf bunten Zetteln an die Stellwände gepinnt wurden.