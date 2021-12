3 Linach um 1960 mit dem "Sargenhäusle" Foto: Archiv Dold

Furtwangen - Für Freunde der Heimatgeschichte rund um Furtwangen ist es schon ein festes Datum: Jedes Jahr kurz vor Weihnachten erscheint die aktuelle Ausgabe der "Mitteilungen" des Geschichts- und Heimatvereins Furtwangen. Und in diesem Jahr kann die unterhaltsame Mischung aus aktuellen Nachrichten aus dem Verein und längst Vergangenem aus der Geschichte ein kleines Jubiläum feiern: Seit kurzem liegt die fünfzigste Nummer in den lokalen Buchhandlungen aus. Dem Anlass entsprechend ist diese Ausgabe mit 120 Seiten etwas umfangreicher als üblich ausgefallen.

Begleitend zur Ausstellung "Alte Wege über den Schwarzwald"

Das Heft beginnt mit einem Nachruf auf die weit über die Grenzen Furtwangens hinaus bekannte Esther Strube, der Verein hat seinem Ehrenmitglied vieles zu verdanken. Es geht weiter mit Berichten rund um das Schwerpunktthema "Alte Wege über den Schwarzwald", angefangen mit einer Abhandlung des verstorbenen Ehrenvorsitzenden Robert Jäger, der sich schon vor Jahrzehnten mit dem alten Weg von Freiburg nach Villingen beschäftigt hat. Passend zum Thema erzählt Rolf Wehrle von der "Kilpensteige", dem anderen historischen Aufstieg vom Breisgau nach Furtwangen, und Eva Renz hat einen Reisebericht eines Basler Reisenden um 1600 auf eben dieser Route ausgegraben.

Das Heft ist eine gute Ergänzung zur derzeitigen Ausstellung im Museum "Gasthaus Arche", wo es auch um alte Wege, um die Besiedelung der Furtwanger Region und Schwarzwälder Burgen geht.

Karikaturen von Johann Baptist Kirner

Interviews mit den beiden "jüngsten" Ehrenmitgliedern Horst Mairon und Hanswilli Pörschmann geben einen interessanten Einblick in das bewegte Leben der beiden Freunde in der Kriegs- und Nachkriegszeit. Auch einer der berühmtesten Furtwanger, der Maler Johann Baptist Kirner, wird gewürdigt: Derzeit laufen zwei Ausstellungen zum Werk des Künstlers im Freiburger Augustinermuseum, im Heft finden sich Karikaturen Kirners aus dem Besitz des Geschichtsvereins.

Es wird erinnert an das älteste Haus Linachs, das leider 2021 abgebrannte "Sargenhäusle", und Pfarrer Lutz Bauer erklärt, wie die evangelische Melanchthonkirche zu ihrem Namen kam. Wie es früher beim "Schneebahnen" zuging, ist ein weiteres Thema. Die Friedhofkapelle hat auch eine bewegtere Geschichte, als man glaubt- die Gedenksteine an der Außenmauer erinnern an bekannte Furtwanger des 19. Jahrhunderts. Abgerundet wird das Heft durch Berichte aus dem Vereinsgeschehen, durch Rezensionen von zwei Büchern, dem historischen Roman über die Schneelawine vom Königenhof ("Schneesturz" von Julia Heinecke) und dem auf Tatsachen aus der Familiengeschichte des Autors Ronald Holzmann beruhenden Roman "Von Schildermalern und Uhrmachern". "Eine breite Palette von heimatgeschichtlichen Themen" sei laut dem Verein geboten. Das Heft ist zum Preis von sieben Euro in den Furtwanger Buchhandlungen erhältlich.