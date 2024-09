Der Storzhof öffnet das Fenster in längst vergangene Zeiten

Heimatgeschichte in Flözlingen

1 Der Besucheransturm ist groß. Foto: Siegmeier

Der Storzhof oder „Krämers Haus“ in Flözlingen lockt am „Tag des offenen Denkmals“ unzählige Besucher nach Flözlingen.









Link kopiert



„Ich hätte nie gedacht, dass so viele Leute kommen“, sagt Jens Broghammer und ist überwältigt von der Besucherzahl am „Tag des offenen Denkmals“ bei ihm im Storzhof oder auch „Krämers Haus“ an der Flözlinger Ortsdurchfahrt. 2020 hatte der heute 34-Jährige das historische Anwesen erworben, um es sukzessive zu restaurieren und irgendwann einmal selbst zu nutzen.