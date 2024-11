Einmalige Einblicke in die Bad Dürrheimer Saline verspricht Jürgen Kauth bei seinem Vortrag am Dienstag, 3. Dezember, im Mehrgenerationenhaus.

Zu einem Bildervortrag zur Saline laden der Generationentreff Lebenswert sowie der Geschichts- und Heimatverein ein.

Es war kein Freudentag für Bad Dürrheim als am Freitag, 17. März 1972, die letzten Dampfschwaden aus den Salinekaminen hochstiegen, kommentiert Jürgen Kauth, der Vorsitzende des Geschichs- und Heimatvereins, die Situation damals. Nach 150 Jahren Betriebszeit wurde ohne viel Aufhebens frühmorgens um 10 Uhr die Befeuerung der Siedepfannen ausgeschaltet.

Einen Steinwurf entfernt vom Ort der ersten erfolgreichen Bohrung nach Salz – im Mehrgenerationenhaus in der Hofstraße 1 – hält der Kenner der Salinengeschichte am Dienstag, 3. Dezember, ab 19 Uhr einen ausführlichen Vortrag. Mit zum Teil unveröffentlichte Bilder gibt er einen Einblick in die 150 Jahre währende Geschichte der Salzgewinnung von 1822 bis 1972, die für den Kurort so wichtig war.

Der Zuschauer erfährt, warum ausgerechnet hier nach Salz gesucht wurde, warum der erste Salinendirektor einen seiner Zehen in Petroleum eingelegt im Büro aufbewahrte und warum der wirkliche Entdecker des Salzvorkommens im Gefängnis als Falschmünzer sein Leben selbst beendete.

Einst prächtige Industrieanlage

Dass die Saline anfangs eine prächtige frühe Industrieanlage war, umfasst von Gärten und Springbrunnen, wird anhand 200 Jahre alter Pläne ersichtlich. Jürgen Kauth freut sich, dass man mit den neuen Räumen des Generationentreffs wieder eine Stätte gefunden hat, in der Vorträge zur Heimatgeschichte abgehalten werden können.

Für 2025 ist schon ein weiteres Thema angedacht, zur Historie rund um das ehemalige Irmagebäude. Dort befanden sich so wichtige Gebäude wie das Siedehaus I, der Bahnhof, das Kindersolbad im Rössle, das Parkhotel Kreuz, das Waldblick und das Gasthaus Sonne.