So startet Avralize aus Rottweil ihre Musik-Karriere auf dem Land

Hier wird an neuen Songs getüftelt: In einem kleinen Studio im Herzen von Rottweil. Foto: Schölzel

Ein Rockstar sein - das wünschen sich viele. Drei Jungs aus Rottweil arbeiten aktiv an ihrem Traum. Für unsere Serie "Heimatgefühle" sprechen wir mit der Band Avralize über Musik, Fasnet und über den Fluch und Segen zugleich, wie es sich eigentlich anfühlt, im ländlichen Raum mit der Musiker-Karriere durchzustarten.















Rottweil - Avralize – das sind Front-Sänger Severin Sailor (20), Schlagzeuger Bastian Gölz (19) und Gitarrist Philipp Tenberken (19). Zusammen bilden sie ein echtes Metal-Trio – eine Rarität in der Branche. Noch mitten in Ausbildung und Studium (Bastian macht eine Ausbildung zum Chirurgiemechaniker und Philipp studiert Maschinenbau in Konstanz) rocken sie die Bühnen unserer Region und sind zudem noch bissfeste Rottweiler.