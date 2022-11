4 Angeboten werden unter anderem Schafmilchseifen und Textilien. Foto: Saling

Saling hat sich Regionalität und Heimatbezug auf die Fahne geschrieben. Mit besonderen Produkten aus natürlicher Herstellung ist das Unternehmen ziemlich erfolgreich. Wie hat es das geschafft?















Albstadt - Der Duft von einem Mix aus Zirbe, Mandelblüte und Co. steigt beim Betreten des Fabrikverkaufs in der Rossentalstraße 27 sofort in die Nase. Im Verkaufsraum selbst können sich die Kunden an den wohlriechenden Kosmetik- und Textilprodukten der Saling Naturprodukte GmbH austoben. Regionalität gepaart mit Heimatgefühlen und wirtschaftlichem Erfolg – eine selten gewordene Kombination in einer globalisierten Welt.