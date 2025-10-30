Heimatdichter aus Balingen: Grabstätte von Karl Hötzer soll aufgelöst werden

Er war ein Mann, den die Balinger achteten. Gleichwohl taten sich auch Risse in seiner Biografie auf. Nun soll die Grabstätte des Heimatdichters Karl Hötzer aufgelöst werden.
Wer dieser Tage durch den Balinger Friedhof läuft, wird es vielleicht bemerkt haben – das kleine Schild auf dem Grab, in dem Karl Hötzer gemeinsam mit seiner Ehefrau Gertrud ruht. „Das Nutzungsrecht der Grabstätte läuft Ende des Jahres ab“, ist darauf zu lesen. Versehen mit dem Hinweis, sich bei Interesse an einer Verlängerung an die Stadtverwaltung zu wenden.