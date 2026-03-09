Heimat- und Wanderverein Brittheim: Mit Höhepunkten gespicktes Jahresprogramm

Der Heimat- und Wanderverein Brittheim hat für 2026 ein umfangreiches Programm in petto.

Auf ein aktives Vereinsjahr blickte der Heimat- und Wanderverein Brittheim bei seiner Jahreshauptversammlung im Bürgerhaus zurück.

Vorsitzender Jörg Hengsteler begrüßte zahlreiche Mitglieder sowie Bürgermeister Thomas Miller, Ortsvorsteher Jürgen Dreher, den Feuerwehrkommandanten und Vertreter örtlicher Vereine. Zu Beginn gedachten die Anwesenden der verstorbenen Mitglieder Waltraud Hauser, Helmut Weisser, Gerhard Völkle und Fritz Geißer.

Im Rückblick auf das Jahr 2025 berichtete Hengsteler von insgesamt zwölf Wanderungen, einer Skiausfahrt, einem Ausflug sowie drei Veranstaltungen. Neben gemeinsamen Touren standen auch gesellige Programmpunkte wie eine Mostverkostung und ein Theater auf dem Programm.

Rückschau im Dia-Format

Auch Familienangebote waren wieder gut besucht: Für Kinder wurden unter anderem Bastelnachmittage, Weihnachtsbäckerei und eine Vereinsweihnacht organisiert. Hengsteler dankte den Wanderführern sowie zahlreichen Helfern für ihr Engagement. Das Vereinsjahr wurde zudem in einer Diashow von Michael Baumann und Bernd Hengsteler anschaulich präsentiert.

Auch für das Jahr 2026 hat der Verein ein umfangreiches Programm geplant. Nach der bereits durchgeführten Skiausfahrt folgen unter anderem ein Besuch des Waffenmuseums in Oberndorf, eine Wanderung bei Geislingen sowie die Mostprämierung im April. Weitere Touren führen unter anderem auf den Schönbuch, zum Mummelsee und zur Hornisgrinde.

Im Jahresverlauf sind zudem eine Seniorenwanderung, eine Hochgebirgstour sowie Wanderungen zum Tonauturm und ins Kelltertal bei Vöhringen vorgesehen. Traditionelle Termine wie Frühwanderung, Abschlusswanderung, Weihnachtsbasteln und Weihnachtsfeier sollen ebenfalls stattfinden.

Kassier Hans-Georg Irion berichtete von einem positiven Kassenabschluss für das Jahr 2025. Die Kassenprüfer Bernhard Seemann und Steffen Hoffmann bestätigten eine ordnungsgemäße Kassenführung. Die Vorstandschaft wurde anschließend einstimmig entlastet.

Sechs Mitglieder geehrt

Im Rahmen der Versammlung ehrte der Verein mehrere Mitglieder für ihre langjährige Treue. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Karin Hengsteler, Christiane Schmid, Martin Schmid, Christel Weisser und Thomas Weisser ausgezeichnet. Für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit wurde Helene Kotz geehrt. Vorsitzender Hengsteler dankte allen Geehrten für ihre langjährige Verbundenheit mit dem Verein.