Heimat in Trossingen: So ging der Traum von Deutschland in Erfüllung

Der Traum von einem Leben in Deutschland ist für Eduardo Maubert in Erfüllung gegangen – wenn auch mit Rückschlägen. Heute lebt der Mexikaner mit seiner Familie in Trossingen.
Als Jugendlicher in Mexiko-Stadt verband Eduardo Maubert bekannte Automarken wie VW oder Tugenden wie Ordnung, Sauberkeit und Pünktlichkeit mit Deutschland und den Deutschen. Ein Deutschkurs an der Uni und das Studium sollte ihn der Verwirklichung seines Traums näherbringen. „Ich studierte Wirtschaftsingenieurwesen in Mexiko-Stadt. Während fast alle meine Kommilitonen Französisch wählten, entschied ich mich für Deutsch. Wir waren nur sieben Studierende in der Gruppe, am Ende blieben drei übrig. Damals schien die Sprache wenig nützlich“, erinnert sich Eduardo Maubert.