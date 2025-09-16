Heimat in Buchform: Donaueschingen einst und heute

Seltene Luftaufnahmen zeigen Donaueschingen nach Bombenangriffen 1945. In einer Überarbeitung eines 25 Jahre alten Buchs vergleicht Rolf Gleichauf das Früher und Heute.

Rauchschwaden steigen aus der Stadt empor. Auch auf den Feldern rund um Donaueschingen qualmt es. Es ist das Jahr 1945 und die Alliierten haben gerade Bomben über der Baar abgeworfen. Aufnahmen von solchen Angriffen auf Donaueschingen sind selten, speziell so kurz danach. Doch es gibt sie. So zum Beispiel im Bilderband Donaueschingen.

Herausgeber Rolf Gleichauf zeigt in seinem Buch eine besonders seltene Perspektive: Die Fotos wurden aus den Fliegern gemacht.

Gleichaufs Bilderband ist die Neuauflage eines Buches, das vor 25 Jahren in seiner ersten Auflage erschien.

So umfangreich war es noch nie

Otto Huber brachte damals seine „Erinnerungen an Donaueschingen“ heraus. Huber, Familienfreund der Gleichaufs, hatte damals alte Bilder der Stadt gesammelt und wollte unbedingt ein Buch damit füllen, erinnert sich Gleichauf. Gedruckt hatte er seine Sammlung in der Druckerei von Rolf Gleichauf. Diesem hat Huber mit seinem Tod 2014 auch die Rechte an seinem Werk übergeben.

Es ist nicht die erste Überarbeitung, die Rolf Gleichauf veröffentlicht hat. Aber es ist die mit Abstand umfangreichste. Aus 200 Bildern aus der Vergangenheit der Donau-Quellstadt hat Gleichauf für die nun vierte Auflage des Bilderbandes etwa 500 Aufnahmen gemacht.

Den Anstoß für den ’Eschinger, nochmal nachzuarbeiten, lieferte Rolf Gleichauf im Jahr 2022 ein Klassentreffen. „Als ich das Buch herausgeholt hatte, gab es viele Diskussionen darüber, was eigentlich aus vielen der alten Orte darin wurde.“ Einige seiner ehemaligen Klassenkameraden wollten dann die damals dritte Auflage von Gleichaufs Bilderband kaufen, konnten aber keine Exemplare mehr finden. „Dann dachte ich mir, ich packe noch ein paar Bilder dazu und bringe eine neue Auflage heraus.“

In den 1950ern an der Ecke der Käfer- und Herdstraße. Foto: Repro/Rolf Gleichauf

Anfang des Jahres startete er schließlich in das Projekt.

Mehrwert war ihm wichtig

Wichtig sei es Gleichauf gewesen, aber auch wirklich einen Mehrwert für alle zu schaffen. „Leute, die das alte Buch haben, sollen sich nicht vor den Kopf gestoßen fühlen. Ich wollte nicht einfach nur ein paar neue Bilder hinzufügen“, sagt er. Etwa 1000 Stunden hat er an Recherche und Nachbearbeitung in die neue Auflage investiert. „Ich wollte ein Werk schaffen, das so schnell nicht wiederkommt.“ Menschen haben ihm Bilder aus privaten Sammlungen vorbeigebracht, im Archiv der Stadt war er zu Gange.

Auch im Fürstlich Fürstenbergischen Archiv durfte Rolf Gleichauf noch nie öffentlich gemachte Aufnahmen einsammeln. „Ich habe da Dias bekommen, die einmalig sind.“ Stellenweise habe er mit stark zerkratzten Glas-Dias arbeiten müssen, die ganze Abende der Bearbeitung benötigten, um für das Buch vorzeigbar zu werden.

Damals und heute im Vergleich

In der neuen Auflage wollte Rolf Gleichauf dem Bildband nicht nur neue Fotos beifügen, sondern diesem auch eine zweite Ebene verleihen. Inspiriert von den Diskussionen des Klassentreffens hat Gleichauf zu den alten Aufnahmen auch Vergleichsbilder aus der Gegenwart hinzugefügt. „Mich hat das Ausmaß des Wandels sehr überrascht“, sagt Rolf Gleichauf zum Ergebnis. Neben vielen großen Veränderungen, die durch die Zerstörung des Kriegs entstanden waren, sind dem Herausgeber auch kleinere Details aufgefallen.

Auf einer alten Aufnahme des Bahnhofs, die im Buch dabei ist, sieht man zum Beispiel noch den Sondereingang für den Fürsten. Außerdem beantwortet das Buch die Frage, warum der Sternensaal eigentlich Sternensaal heißt. Weil dort früher das Gasthaus zum Sternen stand. „Viele Eschinger wissen das gar nicht“, sagt Gleichauf.

Kurios: Bei der Recherche ist Rolf Gleichauf aufgefallen, dass die Josefstraße nicht immer mit F geschrieben wurde. Auf älteren Bildern hieß sie noch Josephstraße. Es könne auch niemand sagen, wann das geändert wurde.

Nicht alles zum Vorteil

„Manches hat sich zum Vorteil gewandelt, manches zum Nachteil“, urteilt Gleichauf nach seinen Beobachtungen. „Früher wurde mit Liebe gebaut, heute eher zweckmäßig. Das tut manchmal ein bisschen weh.“ Rolf Gleichauf nennt sein Werk eine breit gefächerte Dokumentation. „Es ist das einzige Buch bis jetzt, das alle Gebiete der Stadt streift.“ Ob den Brand 1908, Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg oder eine Historie der Wirtschaften – all das möchte Gleichauf mit dem Bildband abdecken.

Die Leute würden ihn immer wieder darauf ansprechen, stellenweise weitere Bilder anbieten. Doch diese Version des Buches steht nun. Wie viele Exemplare Gleichauf bislang verkauft hat, möchte er nicht sagen, doch er zeigt sich vom Interesse an dem Buch bisher hochzufrieden.

Erinnerungen an Donaueschingen

Das Buch

Der Bildband Donaueschingen ist die vierte Auflage des ursprünglich 2000 erschienenen Buchs „Erinnerungen an Donaueschingen“ von Otto Huber. Rolf Gleichauf, der heutige Herausgeber, zeigt auf über 254 Seiten zumeist zwei Aufnahmen pro Seite. Dabei stellt er oft ein altes Foto mit einem aktuellen Bild vom gleichen Ort in den Vergleich. Im Stile des Originals bleiben auch die heutigen Aufnahmen in Schwarz-Weiß. Der Bildband kostet 29 Euro und ist erhältlich bei Morys Hofbuchhandlung, der Metzgerei Lehmann oder in Rolf Gleichaufs Druckerei in der Zeppelinstraße.