Heimat in Buchform: Donaueschingen einst und heute

Seltene Luftaufnahmen zeigen Donaueschingen nach Bombenangriffen 1945. In einer Überarbeitung eines 25 Jahre alten Buchs vergleicht Rolf Gleichauf das Früher und Heute.
Rauchschwaden steigen aus der Stadt empor. Auch auf den Feldern rund um Donaueschingen qualmt es. Es ist das Jahr 1945 und die Alliierten haben gerade Bomben über der Baar abgeworfen. Aufnahmen von solchen Angriffen auf Donaueschingen sind selten, speziell so kurz danach. Doch es gibt sie. So zum Beispiel im Bilderband Donaueschingen.