Heimat für den Frauen- und Mädchenfußball: SC Freiburg investiert zehn Millionen in den Umbau des Dreisamstadions

1 Im traditionsreichen Dreisamstadion soll künftig der gesamte weibliche Bereich des SC Freiburg eine sportliche Heimat haben. Foto: Roland Krivec/Defodi Images/dpa

Um dem gesamten Mädchen- und Frauenbereich eine gemeinsame Heimat zu geben, baut der SC Freiburg das Dreisamstadion im Osten der Stadt um. Außerdem will der Verein dort ein „Kompetenzzentrum Kindersport“ aufbauen und das Konzept „Lernort Stadion“ umsetzen.









Während am Montag auf der Nordtribüne des Dreisamstadions noch die letzten Aufräumarbeiten nach dem Frauen-Bundesligaspiel liefen, war auf der anderen Seite bereits ein Baugerüst aufgestellt. Was genau in den kommenden eineinhalb Jahren alles am traditionsreichen Stadion geändert werden soll, darüber informierten die Verantwortlichen in einer Pressekonferenz.