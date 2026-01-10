Heim-Weltcup: Deutsche Biathletinnen Staffel-Dritte in Oberhof

Die deutschen Skijägerinnen geraten in der Staffel schnell ins Hintertreffen. Doch dann leitet Hettich-Walz die Verfolgungsjagd ein. Und am Ende wird gejubelt.
Oberhof - Die deutschen Biathletinnen haben sich beim Heim-Weltcup in Oberhof den zweiten Staffel-Podestplatz des Olympia-Winters gesichert. Selina Grotian, Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Franziska Preuß kamen beim überlegenden Sieg von Weltmeister Frankreich auf Rang drei. Beim entscheidenden letzten Schießen zog Preuß im direkten Duell durch drei Nachlader gegen die fehlerfreie Norwegerin Maren Kirkeeide den Kürzeren. So schnappten sich die Skandinavierinnen Rang zwei.