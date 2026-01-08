Heim-Weltcup: Biathletin Franziska Preuß in Oberhof Sprint-Fünfte

Preuß fehlten 23,5 Sekunden zur Französin Julia Simon auf dem dritten Platz. Den Sieg sicherten sich Elvira Öberg aus Schweden mit 21,1 Sekunden Vorsprung auf die ebenfalls fehlerfreie Finnin Suvi Minkkinen. Mit dem 17. Rang verschaffte sich auch Julia Tannheimer eine gute Voraussetzung für die Verfolgung am Sonntag (14.30 Uhr/ARD und Eurosport). Vanessa Voigt belegte den 27. Platz. Bei ihrem Comeback nach einer Zwangspause wegen einer Corona-Infektion kam Selina Grotian nach zwei Schießfehlern auf den 30. Rang.