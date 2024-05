So bereitet sich Freudenstadt auf die dänische Nationalmannschaft vor

1 Thomas Müller und Christian Eriksen im Testspiel gegeneinander. Im Sommer sind die Dänen anlässlich der EM in Freudenstadt zu Gast. Foto: Eibner-Pressefoto/ Becker

Die Stadt im Schwarzwald fungiert während der Heim-EM als Trainingslager der dänische Nationalmannschaft. Freudenstadt und der Verein sind dabei alles vorzubereiten, um den Ansprüchen der UEFA und des dänischen Fußballverbands gerecht zu werden.









In diesem Jahr erwartet uns die Europameisterschaft im eigenen Land. Ein Event, welches das gesamte Land in Euphorie versetzten könnte. Eine der teilnehmenden Nationalmannschaften wird Dänemark sein. Deren Trainingslager wird sich in Freudenstadt befinden, eine große Chance für eine kleine Stadt.