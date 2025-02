Heilsbronn in Bayern

1 Ein Unbekannter hat einen 40-Jährigen niedergestochen (Symbolbild). Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Am Morgen kommt es im mittelfränkischen Heilsbronn zu einem Messerangriff auf der Straße eines Wohngebiets. Das Opfer wird lebensgefährlich verletzt, der Täter flüchtet.









Ein Unbekannter hat einen 40-Jährigen auf einer Straße in einem Wohngebiet im mittelfränkischen Heilsbronn mit einem Messer niedergestochen. Das Opfer schwebt nach Angaben der Polizei in Lebensgefahr und kam in ein Krankenhaus. Der Täter ergriff nach dem Angriff die Flucht.