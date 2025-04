Angeblich beim Kaufland Calw Zocken Betrüger Passanten mit der „Klemmbrett-Masche“ ab?

Vor wenigen Tagen sollen Unbekannte in Calw mutmaßlich versucht haben, sich zu bereichern, indem sie angeblich Spenden für behinderte und taubstumme Kinder sammeln. Wir erklären, was dahinter stecken kann und was die Polizei dazu sagt.