1 Karl-Heinz Lucke hat auf dem Dobel als "Heilklima-Tourguide" eine neue Wandertour konzipiert. Foto: Zoller

Seit 1984 trägt die Gemeinde Dobel das staatliche Prädikat "Heilklimatischer Kurort" und verbürgt sich damit für die Luftqualität, die den sonnigen Höhenort mit der reizvollen "Champagnerluft" auszeichnet. Jetzt gibt es auch "Heilklima-Tourguides".















Dobel - "Zu allen Jahreszeiten nutzen Gäste einen Ausflug auf den Dobel, um im Sommer in der angenehm temperierten Höhenlage durchzuatmen, oder im Winter neue Energie bei schneeklarer Luft zu tanken", weiß Karl-Heinz Lucke zu berichten. Der aktive Pensionär lebt im nahegelegenen Höhenort Neusatz und beschäftigt sich seit geraumer Zeit mit dem Thema Heilklima, Luft und Gesundheit. "Unser Leben ist heute geprägt von hektischen Routinen und ständigen Reizüberflutungen", so der 68-Jährige, der aus eigener Erfahrung spricht. "In den letzten Jahren meiner aktiven Dienstzeit habe ich als Leiter der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle und Opferschutzkoordinator bei der Pforzheimer Polizei immer wieder erlebt, dass Dauerstress die Ursache für so manches Ungleichgewicht ist."