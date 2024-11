Heilklima in Neubulach: Die Nachfrage für den Stollen zieht deutlich

Heilklima in Neubulach

1 Der Stollen in Neubulach hat eine heilende Wirkung bei Atemwegserkrankungen. Foto: Carsten Knöller

Neubulach ist eine Kurstadt und stolz darauf. Eine Besonderheit ist der Heilstollen. Und die Nachfrage steigt wieder. Das hat einen bestimmten Grund.









Im Stollen herrschen immer gleichbleibend kühle Temperaturen von sechs bis acht Grad Celsius. In den wärmeren Monaten strömt die Luft aus dem Stollen nach außen. Gleichzeitig kommt frische Luft durch Klüfte und Spalten im Berg nach. Diese Luft wird auf ihrem Weg durch das Felsmassiv nicht nur gefiltert, sondern auch noch mineralisch angereichert. Im Therapiestollen wird die Luft alle 15 Minuten vollständig ausgetauscht. Die hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt, dass in der Luft enthaltene Staub- und Allergenpartikel sich an Wänden und Boden absetzen, sodass die Atemluft sehr rein ist, teilt die Stadt Neubulach mit.