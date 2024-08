Heiligkreuzstraße: Wasserrohrbruch in Gruol – Ampel regelt Verkehr

1 Die Heiligkreuzstraße in Gruol ist wegen des Wasserrohrbruchs teilweise einseitig gesperrt. Foto: Bäurle

Am Montagmorgen hat sich in der Heiligkreuzstraße in Gruol ein Wasserrohrbruch ereignet. Derzeit wird der Verkehr an der betroffenen Stelle von einer Ampel geregelt. Das Ende der Instandsetzungsmaßnahme ist aber in Sicht.









Ein Wasserrohrbruch hat sich am Montagmorgen in der Heiligkreuzstraße zwischen dem Ortsschild aus Richtung Haigerloch und der großen Kreuzung beim Saalbau in Gruol ereignet. Mit der Instandsetzung beauftragt wurde die Firma Wassertechnik in Geislingen, die wiederum die Baufirma Mayer aus Wessingen ins Geschehen brachte.