Heiligenzellerin näht Kleider selbst: Stich für Stich zum mittelalterlichen Gewand

1 Reina Castaneda Meneses aus Heiligenzell hat schon in ihrer Kindheit ihre Leidenschaft zum Nähen entdeckt. Foto: Bohnert-Seidel

Eine Liebe zur historischen Gewändern lebt Reina Castaneda Meneses mit Nadel und Faden aus. Seit 25 Jahren näht sie ihre eigenen Kleider. Für das Burgfest auf der Geroldseck am Wochenende hat sie ein weiteres Gewand kreiert.









Bereits als Jugendliche hat Reina Castaneda Meneses ihre Liebe zum Gewand im Mittelalter entdeckt. Zu Hause ratterte die Nähmaschine. Ihre Mutter war Näherin in Grünheinichen, in der ehemaligen DDR. Kleidung wurde für den Westen genäht. Tochter Reina trug immer schon die schönsten Kleider mit Rüschen an den Hosen oder an den Söckchen. Im Alter von elf Jahren habe sie zum ersten Mal Titanic gesehen. „In die hübschen Kleider habe ich mich verliebt und sofort begann ich für meine Puppen zu nähen“, erzählt die 38-Jährige. Fortan habe sie die Nähmaschine immer begleitet. Endgültig gepackt habe sie das Nähfieber nach der Filmtrilogie „Herr der Ringe“. Originalgetreu habe sie ein erstes Kleid genäht.