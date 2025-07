Heiligenfigur in Dautmergen: Die Neopmuk-Statue erstrahlt in neuem Glanz

1 Ein Mitarbeiter der Firma Melchior bemalt den Palmwedel des Heiligen Nepomuks vorsichtig mit Goldfarbe. Foto: Marschal Die Statue an der Brücke über der Schlichem wurde restauriert. Eine Förderung dafür gab’s von der OEW.







Wie lange er schon über die Brücke in der Dorfmitte und die Schlichem wacht ist nicht bekannt. Es dürfte wenige Jahre nach dem schweren Hochwasser im Jahr 1975 gewesen sein, dass eine Statue des Heiligen Johannes Nepomuk, der als Brückenheiliger gilt, in der Dorfmitte aufgestellt wurde. Die Jahre haben ihre Spuren hinterlassen: Ein grauer Schleier hat sich über den hellen Sandstein gelegt, die Farbe am Ortswappen, das in den Sockel eingelassen ist, blätterte ab.