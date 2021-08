Einsatz in Engstlatter Firma Maschinenbrand schnell gelöscht

Aufregung in der Firma Götz Stanzerei in der Engstlatter Hölzlestraße: Weil ein Filter in einer Maschine brannte, rückten um die Mittagszeit die Feuerwehrabteilungen von Balingen und Engstlatt mit fünf Fahrzeugen und 35 Mann an.