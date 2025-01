1 Gildemeister Manuel Schneider (Zweiter von rechts) ehrt mit seinen Elferratskollegen insgesamt elf Hästräger für eine gewisse Anzahl an Sprüngen. Spitzenreiterin ist Anja Färber (Vierte von rechts), die es bisher auf 166 Sprünge brachte. Foto: Herzog

Die Narrenzunft Waldmössingen hat an der Fasnet 2025 etwas zu feiern, das 90-jährige Bestehen. Es wird aber nur ein „Festäktle“ geben, wie an der Gildeversammlung bekannt wurde.









Im „Jahr eins“ nach der 26-jährigen Ära von Gildemeister Michael Roth kamen die Mitglieder erneut in Scharen zur Gildeversammlung am Dreikönigstag in die Kastellhalle, um mit dem Abstauben des Hansels und der Aufnahme von neuen Hästrägern in die Fasnet 2025 zu starten.