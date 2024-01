Wo ist der 6. Januar ein Feiertag? (Heilige Drei Könige)

1 Jedes Jahr am 6. Januar ziehen Sternsinger durch Deutschland und sammeln Spenden für Kinder in Not. Foto: imago/Michael Schick/imago stock&people

Am 6. Januar wird das Fest zu Ehren der Heiligen Drei Könige gefeiert. Der Dreikönigstag ist in manchen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag. Welche das sind – und was es mit dem Tag auf sich hat.









Caspar, Melchior und Balthasar – so heißen die Heiligen Drei Könige. Die Namen dieser „Weisen aus dem Morgenland“ werden in der Bibel nicht erwähnt, eine Geschichte über die Sterndeuter, die den Weg zum Jesuskind finden, steht in der Weihnachtsgeschichte des Matthäusevangeliums. Auch wenn sie dort nicht als „Könige“ genannt sind, werden sie in der katholischen Kirche als Heilige Könige verehrt.