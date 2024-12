Heiligabend: Was Zollernalb-Promis gern essen Knödel bei den Mesaroschs, Roastbeef bei den Grupps, Raclette bei den Flohrs

Wegen ihres Berufes oder ihrer Funktion stehen sie in der Öffentlichkeit – die Promis der Zollernalb. Weihnachten aber wird ganz privat gefeiert. Was es am Heiligen Abend Feines zum Essen gibt, verraten Robin Mesarosch, Bonita Gupp, Silke Edele, Günther-Martin Pauli, Matti Flohr und Dietmar Dieter trotzdem.