Heiligabend in Schopfheim: Gegen Einsamkeit an Heiligabend

Zum 18. Mal findet der „Offene Weihnachtsabend“ im Café Augarten in Schärers Au statt. Die Vorbereitungen mit großer Unterstützung der Ehrenamtlichen laufen auf vollen Touren.

„Niemand muss am Heiligabend alleine sein“, sagte die Fachbereichsleiterin der Diakonie, Sonja Steiger. Im gemütlichen Café stehen 38 Plätze für Gäste zur Verfügung. Eingeladen wurde bereits im Mitteilungsblatt der Stadt, im Gemeindebrief der evangelischen Kirche und per Flyer, 18 Personen haben sich bislang angemeldet. Die Veranstaltung erfolgt unter Organisation der Diakonie und der evangelischen Kirchengemeinde. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter haben für dieses Jahr wieder ein Programm mit gegenseitigem Kennenlernen, Gemütlichkeit, einem festlichen Mahl und einer besinnlichen und musikalischen Umrahmung vorbereitet.

Die Veranstaltung begreift sich als konfessionsübergreifend. Prädikantin Dorothea Schaupp kündigte beim Pressetermin an, einen besonderen Text zur Andacht über die Vielfalt der Menschen und eine Friedensbotschaft zu lesen. Auch will sie Krippenfiguren ausstellen, die sie im Laufe der Jahre aus aller Herren Länder geschenkt bekam und die als verkörperte Weihnachtsbotschaft präsentiert werden können. Ebenfalls wird sie in einer Laterne das „Friedenslicht aus Bethlehem“, das in der Geburtskirche Jesu in Bethlehem entzündet wurde, als besonderen Weihnachtsgruß mitbringen.

Kleine Geschenke für die Gäste kommen zudem vom Gewerbeverein und vom Offenen Treff für psychisch Erkrankte.

Offener Weihnachtsabend stand auf der Kippe

Stefan Schmidt als Koordinator der Ehrenamtlichen warf ein, dass die Weiterführung des Offenen Weihnachtsabends in diesem Jahr auf der Kippe stand. Er sagte: „Wir hatten langjährige Helfer, die altersmäßig und auch wegen Wegzuges ausgeschieden sind“. Glücklich ist die Diakonie, dass jüngere Helfer gefunden wurden, die sich mit der Deko, Eindecken, Service und auch Fahrdiensten engagieren wollen.

Das Abendessen ist eine Stiftung der Metzgerei Stich und des Gewerbevereins. Jeder Gast kann, soweit möglich, einen Obolus in Höhe von fünf Euro leisten - natürlich wird es keinem verwehrt, auch mehr zu entrichten.

Das Programm des Weihnachtsabends

Um 16 Uhr werden die Gäste bei Tee, Kaffee und Gebäck erwartet. Nach dem gegenseitigen Kennenlernen erfolgt um 17 Uhr die Andacht von Prädikantin Dorothea Schaupp, die musikalische Untermalung erfolgt durch eine Pianistin. Liederhefte liegen zum gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern aus. Auch ein Teil des Frauenchors „Lollipop“ aus Eichen wird einige Weihnachtslieder präsentieren Sonja Steiger betonte, dass einige Gäste manchmal auch selbst zum Gelingen des Abends beitragen, mit kleinen Geschichten oder einem musikalischen Vortrag. Das Publikum sei altersmäßig gemischt, erwartet werden nur Alleinstehende. Rund die Hälfte der Gäste sind Besucher, die sich bereits öfters zum Offenen Weihnachtsabend eingefunden haben.

Alkohol wird nicht ausgeschenkt, der Abend endet um 20 Uhr mit einer Weihnachtsbotschaft für den Heimweg.

Offener Weihnachtsabend

Anmeldungen

können bis Montag, 15. Dezember, beim Diakonischen Werk unter Tel. 07622/697 59 60 (auch Anrufbeantworter).

Fahrdienst:

In Ausnahmefällen können auch Fahrdienste geleistet werden.