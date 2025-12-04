Heiligabend in Schopfheim: Gegen Einsamkeit an Heiligabend

Zum 18. Mal findet der „Offene Weihnachtsabend“ im Café Augarten in Schärers Au statt. Die Vorbereitungen mit großer Unterstützung der Ehrenamtlichen laufen auf vollen Touren.
„Niemand muss am Heiligabend alleine sein“, sagte die Fachbereichsleiterin der Diakonie, Sonja Steiger. Im gemütlichen Café stehen 38 Plätze für Gäste zur Verfügung. Eingeladen wurde bereits im Mitteilungsblatt der Stadt, im Gemeindebrief der evangelischen Kirche und per Flyer, 18 Personen haben sich bislang angemeldet. Die Veranstaltung erfolgt unter Organisation der Diakonie und der evangelischen Kirchengemeinde. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter haben für dieses Jahr wieder ein Programm mit gegenseitigem Kennenlernen, Gemütlichkeit, einem festlichen Mahl und einer besinnlichen und musikalischen Umrahmung vorbereitet.