Heiligabend in Oberndorf: Am Buffet wird Gemeinschaft greifbar

Im Don-Bosco-Haus feiern Menschen aus unterschiedlichen Kulturen mitten in Oberndorf gemeinsam ein Weihnachtsfest.
Es gibt viele Unterschiede an Heiligabend im Don-Bosco-Haus. Und schon, wenn man die Flüchtlinge, die die Einladung zur gemeinsamen Weihnachtsfeier angenommen haben, als „Gruppe“ fassen möchte, scheitert das Vorhaben: Die Gruppe zerfällt, noch bevor sie gebildet ist – und das ist gut so. Denn ob vorsichtig „unter dem Radar“, ein bisschen zuversichtlicher als noch im Vorjahr, angekommen und integriert, oder da aber nicht angenommen: Jeder ist an diesem Abend Teil einer Gemeinschaft. Vorbehaltlos. Und unterschiedslos.