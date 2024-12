Mit Weihnachtsliedern stimmten die Musikkapelle die Einwohner von Herrenzimmern an Heiligabend auf das Weihnachtsfest ein.

Als die Kirchenbesucher nach der Kinderchristmette die St. Jakobuskirche verließen, wurden sie von der Musikkapelle Herrenzimmern und dem Dirigenten Alexander Higi auf dem Kirchenvorplatz mit Weihnachtsliedern empfangen.

Im Anschluss teilten sich die Künstler in drei Gruppen auf und spielten an sämtlichen Ecken in ihrem Heimatort Weihnachtsliedern. Darüber freuten sich die Einwohner sehr.

Als Dank und Anerkennung für den schönen musikalischen Heiligabend-Brauch wurden die Musiker vom Sonnenwirtshaus-Ehepaar Bernd und Heike Mauch zu Glühwein, Punsch und Weihnachtsbredle ins Gasthaus eingeladen. Auf besonderen Wunsch, gab es auch Sonnenbier.