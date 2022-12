1 Nach zwei Jahren, in denen das Essen ausgefahren wurde, durften sich die Menschen endlich wieder zu "Weihnachten mit Herz" in der Aula treffen. Foto: Biermayer

An Heiligabend sollte niemand alleine sein, der das nicht will. Und es sollte auch niemand hungrig zu Bett gehen müssen. Das ist die Grundidee hinter "Weihnachten mit Herz". Die wurde nun zum zehnten Mal umgesetzt – sehr zur Freude der Gäste.















Calw - Familie und gutes Essen: Das sind für viele Menschen – neben Geschenken natürlich – die Hauptzutaten für ein gelungenes Weihnachtsfest. Es gibt aber Menschen die können oder wollen sich nicht mit ihrer Familie treffen. Und für manche ist Heiligabend in dem Sinn ein Tag wie jeder andere, dass sie nicht wissen, wie sie richtig satt werden sollen.

Für diese Menschen und alle, die Gesellschaft suchen, war die Calwer Aula auch in diesem Jahr wieder die Anlaufstelle. Die katholische und die evangelische Kirchengemeinde organisierten hier gemeinsam mit der Erlacher Höhe zum zehnten Mal "Weihnachten mit Herz".

Die Vorbereitungen beginnen schon im Sommer, erzählte Sebastian Kirsch von der Wohnungslosenhilfe der Erlacher Höhe. Im Team arbeiteten etwa 40 hauptsächlich ehrenamtliche Helfer mit.

Unterschiedliche Herkunft

Und die hatten an Heiligabend einiges auf die Beine gestellt. Noch vor der Tür wartete ein Crêpesstand. Zur Begrüßung gab es direkt hinter der Tür im Foyer Getränke. Und hinter der nächsten Tür standen die gedeckten Tische. Hier konnten die Gäste Platz nehmen, während auf der Bühne das Programm begann.

Dort stellten sich die Beteiligten vor, es wurden gemeinsam Weihnachtslieder gesungen und die Weihnachtsgeschichte erzählt – und zwar in den unterschiedlichsten Sprachen. Denn auch das ist eben die Idee hinter "Weihnachten mit Herz": Menschen mit unterschiedlichen Herkünften zusammenzubringen.

"Wir sind eine Begegnungsstätte für alle Menschen", formulierte es Kirsch. "Hier kann man in großer Gemeinschaft und mit besonderer Atmosphäre feiern", fügte er hinzu. Wichtig sei, dass die Bedürftigkeit mancher Gäste nicht im Mittelpunkt stehe. Es gehe einfach darum, unterschiedliche Menschen an einen Tisch zu bringen. In diesem Jahr habe man das Essen vom Umfang her etwas reduziert. So könnten die Begegnungen und das Programm mehr Platz einnehmen.

Es war das erste Mal nach zwei Jahren Pandemie, dass diese Begegnungen an Heiligabend wieder stattfinden konnten. "Bei Vielen ist die Sehnsucht groß", so Kirsch. Für 200 Gäste war eingedeckt. Ganz so viele waren es letztlich nicht. "Manche haben sich vielleicht auch an das zurückgezogene Leben gewöhnt", meinte Kirsch.

Vertraute Gesichter

Diejenigen, die gekommen waren, waren aber begeistert. So zum Beispiel das Pärchen Sebastian und Nadine aus Calw. Die beiden waren schon bei der vergangenen Auflage dabei. Es hat ihnen so gefallen, dass sie auch in diesem Jahr wieder kommen wollten. Ihnen gefalle, dass man Bekannte treffe, aber auch mit Fremden ins Gespräch komme. "Und bei Spätzle bin ich immer dabei", scherzte Sebastian.

"Wir fühlen uns hier gut aufgehoben", meinten Elfriede und Erika aus dem Haus auf dem Wimberg. Ein Fahrdienst hat die beiden 82-Jährigen in die Aula gebracht. Dass die beiden Kirchen mitorganisierten, zeige, dass es eine gute Veranstaltung sei, meinte Erika. "Wir genießen es richtig." Sie seien schon zum dritten Mal da.

Man treffe vertraute Gesichter, so zum Beispiel Rose aus Bad Liebenzell, erzählte Erika. Aber es seien auch immer neue Leute da. Beim vergangenen Mal seien sie neben einer Flüchtlingsfamilie gesessen. Die hätten viele Kinder gehabt, da sei was los gewesen. Das habe ihr gefallen. Dieses Jahr seien leider wenige Kinder da, meinte sie.

Aber das Essen lobten beide. Kalbsgulasch mit Spätzle und Rotkraut oder Käsespätzle mit Salat standen auf der Karte. "Es hat hier immer sehr gut geschmeckt", lobte Erika. Und so ein Kalbsgulasch könne sie sich sonst eigentlich nicht leisten.

Licht im Dunkeln

Serviert wurde das Essen von den vielen Helfern. Wilfried ist schon zum siebten Mal dabei. Seine Kinder und Enkel wohnten weit weg. Die besuche er immer erst am 25. Dezember. So sei er damals auf die Idee gekommen, hier zu helfen. Er finde es toll, dass in der Aula Menschen aus unterschiedlichsten Milieus zusammen kämen. Salome war zum ersten Mal dabei. Sie habe dazu einfach Lust gehabt. Und es gebe an Weihnachten ja noch genug Tage, an denen man mit der Familie feiern könne.

Sebastian Kirsch von der Erlacher Höhe war bei der zehnten Auflage zum zehnten Mal dabei. "Ich kann mir Weihnachten gar nicht mehr anders vorstellen", erzählte er in einem ruhigen Moment im Foyer, als drinnen die Begrüßung lief. Hier werde greifbar, für was Weihnachten eigentlich stehe. Es gehe um das Licht im Dunkeln, vor allem für die Menschen, die es schwer hätten. Das mache für ihn jedes Jahr den Reiz aus. "Das erste Mal, als ich hier dabei war, war das schönste Weihnachten, das ich je hatte", erinnerte sich Kirsch.